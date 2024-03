Der Flughafen Klagenfurt nimmt zum Start des Sommerflugplans Ende März ein schrankenloses, digitales Parksystem in Betrieb. Das neue System funktioniert ohne Schranken und ohne Parktickets, sodass Parkende ohne anzuhalten auf die Parkflächen fahren und direkt parken können. Das System registriert die Kennzeichen bei Ein- und Ausfahrten mittels Kameras und Scanner. Dabei ist nicht erkennbar, wer im Fahrzeug sitzt. Neben den Kennzeichen speichert die Lösung die Ein- und Ausfahrtzeit und berechnet daraus die Parkdauer. Die Parkgebühren können am Ende des Aufenthalts sowohl an den Automaten oder per Parking-App Easypark bezahlt werden. Die Automaten bieten Karten- und Bargeldzahlung, letzteres nur bei kleinen Beträgen und mit Münzen, und die Möglichkeit, mittels Apple- und Google-Pay zu bezahlen.

Ein ähnliches System wurde im heurigen Jänner am Parkplatz des Elisabethinen-Krankenhauses eingeführt. Mit dem, gerade für die ältere Generation ärgerlichen, Unterschied, dass vor Ort nur mit dem Smartphone bezahlt werden konnte. Nach Protesten lenkten Eigentümer und Betreiberfirma ein. Künftig soll die Zahlung auch mit Bankomat- oder Kreditkarten möglich sein.