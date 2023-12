Am Dienstag, 5. Dezember, wurde der Klagenfurter Magistratsdirektor Peter Jost vom Dienst freigestellt - bei vollen Bezügen. Zudem hat er Hausverbot in allen Amtsgebäuden der Landeshauptstadt. Eine Entwicklung, die sich in den letzten Tagen abgezeichnet hatte. Wenig überraschend war sein Büro zum Zeitpunkt der Dienstfreistellung bereits geräumt. Magistratsdirektor-Stellvertreter Stéphane Binder führt jetzt die Amtsgeschäfte, wie die Stadtkommunikation auf Nachfrage bestätigt.