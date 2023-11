Michael Pilz schüttelt den Kopf. „Es ist bemerkenswert, dass das im Jahr 2023 noch möglich ist“, sagt der Anwalt von Klagenfurts Vizebürgermeister Philipp Liesnig (SPÖ). Wie der Anwalt der Stadt, Daniel Klatzer, gegenüber der Kleinen Zeitung bereits gestern Donnerstag, 23. November, bestätigt hat, beauftragte die Stadt Klagenfurt im Februar dieses Jahres ein IT-Unternehmen, um alle E-Mail-Konten der Domain klagenfurt.at - also die E-Mail-Konten aller 1800 Magistratsmitarbeiter oder politischen Vertreter - nach der Kommunikation mit einer Whistlebloweradresse in der Schweiz sowie mit zwei ehemaligen Magistratsmitarbeiter zu durchsuchen. Die genannten Adressen werden verdächtigt, mit der Weitergabe von internen Daten, darunter die Überstundenzahlungen an Magistratsdirektor Peter Jost, in Zusammenhang zu stehen.

Drei Mails an Vizebürgermeister Philipp Liesnig (SPÖ) schlugen dabei offensichtlich als verdächtig an. Sie wurden auf einem versiegelten USB-Stick an die Staatsanwaltschaft weitergegeben - ohne Liesnigs Wissen. „Die Judikatur ist recht eindeutig. Jede Verarbeitung von Daten, auch die Durchsuchung, bedarf einer rechtlichen Grundlage. Hier geht es zudem um die Mail-Adresse eines politischen Funktionärs. So etwas habe ich in meiner ganzen beruflichen Praxis nicht erlebt“, sagt Pilz. Die Datenschutzbehörde hat bereits ein Prüfverfahren eingeleitet.

Wird Jost jetzt suspendiert?

Laut Liesnig handelt es sich um „Stasi-Methoden, um unliebsame Politiker und Journalisten mit allen Mitteln zu bekämpfen. Man wollte mich als Drahtzieher des Datenabflusses brandmarken, um mich politisch zu vernichten.“ Die Erhebungen der Staatsanwaltschaft hätten jedoch nichts dergleichen ergeben, wie Pilz festhält. „Auf den Vizebürgermeister kommt in dieser Hinsicht nichts zu.“

Liesnig fordert jetzt sofortige Aufklärung, die Suspendierung jener im Magistrat, die das Gutachten beauftragt haben und die Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens. „Wir wissen aus den Unterlagen, dass Jost unmittelbar beteiligt war“, hält Pilz fest.

Die Frage, die sich nun stellt: Hat Bürgermeister Christian Scheider (TK) von dem Auftrag an das IT-Unternehmen, das der Stadt immerhin 63.000 Euro kostete, gewusst? Heute um 11 Uhr lädt der Bürgermeister zu einer Eil-Pressekonferenz ins Rathaus.

Hintergrund

Die Causa sorgte österreichweit für Schlagzeilen: Ende März zeigte die Stadt Klagenfurt zwei Magistratsmitarbeiter sowie den Journalisten Franz Miklautz bei der Staatsanwaltschaft an. Miklautz soll dazu beigetragen oder die beschuldigten Mitarbeiter im Rathaus dazu angestiftet haben, Informationen an ihn weiterzugeben, die vom Amtsgeheimnis geschützt seien. Darunter die üppigen Überstundenzahlungen von Magistratsdirektor Peter Jost. Nach einer Welle der Empörung und einer Prüfung des Justizministeriums wurden die Ermittlungen gegen Miklautz rasch wieder eingestellt.