Am 1. Oktober 2022 findet der 109. Justiz-Lauf rund um den Hafnersee statt. Alle Lauf- und Walking-Freunde sind eingeladen, sich in entspannter Atmosphäre und reizvoller Landschaft sportlich zu betätigen und miteinander gesellige Stunden zu verbringen. Die Sektion Kärnten der Vereinigung der österreichischen Richterinnen und Richter verzichtet wieder auf ein Nenngeld, freut sich aber über freiwillige Spenden auf das Spendenkonto von "Kärntner in Not" - IBAN: AT10 1700 0001 0033 7401, Verwendungszweck: "Justizlauf" . Der Reinerlös wird vollumfänglich der karitativen Aktion „Kärntner in Not“ zur Verfügung gestellt. Start für die Bewerbe Laufen (4,5 und 8,7 Kilometer) und Nordic Walking (4,5 Kilometer) ist um 14 Uhr. Die Siegerehrung findet um 15.30 Uhr statt.



Anmeldungen sind bis spätestens 29. September 2022 online unter https://my.raceresult.com/212047/ möglich. Etwaige Nachmeldungen können am 1. Oktober 2022 von 11 bis 13 Uhr durchgeführt werden. Für die ersten 120 Meldungen gibt es ein T-Shirt. Eine Zeitnehmung, Labestation, Dusch- und Umkleidemöglichkeiten vor Ort, Sachpreise und Medaillen stehen zur Verfügung.