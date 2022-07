Das Kulturspektrum Maria Gail führte sieben Mal beginnend mit 13. Mai die Komödie "Diva - oder was" im Kulturhaus Maria Gail auf.

In dem Stück sollen zwei alternde und einst berühmte Schauspielerinnen noch einmal gemeinsam auf der Bühne stehen. Dumm nur, dass sie sich spinnefeind sind.

Aufgrund einen Krankheitsfalles musste die Premiere des Stücks verschoben werden und zwei Vorstellungen fielen dadurch aus. Dieser Umstand schmälerte den Erfolg aber keineswegs. Die vier Ensemblemitglieder verstanden es, das Publikum in die heitere Welt der beiden Diven mitzunehmen und es zum Lachen zu bringen.

Das Publikum dankte es dem Kulturspektrum Maria Gail nicht nur mit großem Applaus, es spendete am Bufett auch die beträchtliche Summe von 1500 Euro für "Kärntner in Not". Mit dem Geld wird eine Kärntner Familie mit einem beeinträchtigten Kind unterstützt.