Linker Hand der Blick auf grüne Weiden, rechter Hand auch noch der Blick auf den Ossiacher See. Auf der Pollenitzen genießen die Islandpferde diesen Ausblick tagtäglich. 71 Pferde sind am Reiterhof, den Birgit Tillian-Köck 2012 gemeinsam mit der Pension übernahm. Die Arbeitsteilung mit Ehemann Florian sei klar: "Er macht die Landwirtschaft und übernimmt damit ja die Versorgungsgrundlage unserer Pferde. Ich führe den Reitbetrieb und die Pension." "Und ich mache nur den Wein", sagt Bruder Gerhard Köck bescheiden, der seit 2002 den Weingarten am Feldkirchner Hausberg kultiviert und zahlreiche Auszeichnungen abräumte.