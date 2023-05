Es war am 1. Mai 1973, als die 1. Wirtegeneration der Familie Wadl auf der Pollenitzen ihren Betrieb eröffneten. Zum landwirtschaftlichen Betrieb kam neben der Bewirtung auch noch die Zimmervermietung hinzu. Und sehr früh auch die Direktvermarktung, die heute auch mit einem Selbstbedienungsladen in Lindl rund um die Uhr angeboten wird. Am Pfingstsonntag, dem 28. Mai, wird um 10 Uhr mit dem Jubiläumsfest "50 Jahre Gasthaus Wadl" begonnen. Um 11 Uhr findet ein Wortgottesdienst statt, danach folgen Kulinarik und Musik.