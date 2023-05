Entspannung an der Wasserfront: Die Niederschläge des heurigen Jahres haben sich beruhigt und sie machten in den Bezirken Feldkirchen und St. Veit auch das trockene Jahr 2022 einigermaßen wett. Durchaus positiv habe das heurige Jahr begonnen, sagt Johannes Moser, Leiter des Bereiches Hydrographie der Abteilung Wasserwirtschaft des Landes Kärnten. "Die überdurchschnittlichen Niederschläge dieses Jahres haben dazu beigetragen, die Trockenheit des Vorjahres aufzuholen." So verzeichnet aktuell etwa die Messstelle "Feldkirchen Bleistatt" ein Plus von 39 Prozent bei den Niederschlägen. Bei einer Messstelle im Bezirk St. Veit in Hörzendorf misst man aktuell ein Plus von 24 Prozent. Es bleibt abzuwarten, wie das heurige Jahr sich gesamt noch entwickeln wird.