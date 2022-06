Für eine Abschiedsfeier bleibt den Bachlers und ihren Stammgästen am heutigen Donnerstag keine Zeit. Weil ein großes Catering auswärts ansteht, wird es den "letzten Tag" im Hauben-Restaurant und Kulturwirtshaus in Althofen so nicht geben. Ab 1. Juli bleibt das Traditionshaus gesperrt: "Der Schlüssel wird am Donnerstag um Mitternacht symbolisch drüber gedreht und abgezogen, er bleibt aber immer griffbereit, weil’s in einer anderen Form trotzdem weitergeht", sagen die Wirtsleute Ingrid (64) und Gottfried Bachler (65).