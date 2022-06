Rasende Reporter, mit dem Gespür für spannende Geschichten und einem stets gezückten Kugelschreiber. So oder so ähnlich haben sich die heurigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kleine-Zeitung-Projektes „Schüler machen Zeitung“ wohl die Tätigkeit eines Redakteurs vorgestellt. Um sich ein besseres Bild vom Dasein in der Medienbranche machen zu können, haben sich die Schülerinnen und Schüler der acht teilnehmenden Schulen aus ganz Kärnten monatelang mit ihren Themen auseinandergesetzt, recherchiert, interviewt, geschrieben und Bilder der Interviewpartner gemacht. Die Schüler haben aber auch Schwierigkeiten bei der Recherche genauso bravourös gemeistert, wie die Suche nach den richtigen Wörtern oder die Einschränkungen durch die Coronakrise. Schlussendlich haben sie jeweils drei Zeitungsseiten mit ihren Beiträgen gefüllt.

