101 zu 13. Das ist das Torverhältnis mit dem sich die Frauen des Sportvereins (SV) Oberglan zum Kärntner Meister schossen. Zum ersten Mal in der Geschichte der 2014 gegründeten Damensektion holte sich das Team in einem Herzschlagfinale gegen die Austria Klagenfurt den begehrten Meistertitel. Dabei hätte dem Gegner ein Unentschieden gereicht. "Austria hat den Fehler gemacht, den Punkt unbedingt verwalten zu wollen. Sie haben zu defensiv gespielt und in der 70. Minute ist dann das Siegestor gefallen. Es war überragend", freut sich Trainer Florian Kogler.