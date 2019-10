Schließung droht Resolution soll Erhalt der Bezirksgerichte sichern

Facebook

In Kärnten steht die Schließung von fünf Bezirksgerichten bevor. Das geht aus einem Schlussbericht der Arbeitsgruppe "Gerichts-Strukturreform" hervor, den Josef Moser (ÖVP), Justizminister der letzten gewählten Bundesregierung, in Auftrag gegeben hat. Betroffen sind die Bezirksgerichte Feldkirchen, Hermagor, Ferlach, Bad Eisenkappel und Bleiburg. Diesen Plänen will man in der Sitzung der Kärntner Landesregierung am Donnerstag entgegenwirken. Und zwar soll von den Landtagsabgeordneten Herwig Seiser (SPÖ), Gernot Darmann (FPÖ), Markus Malle (ÖVP) und Gerhard Köfer (Team Kärnten) der Dringlichkeitsantrag "Keine Schließung von Bezirksgerichten" eingebracht werden. In diesem wird "die Kärntner Landesregierung aufgefordert, in Verhandlungen mit der Bundesregierung sicherzustellen, dass die Bezirksgerichte Feldkirchen, Hermagor, Ferlach, Bleiburg und Eisenkappel als unverzichtbarer Teil der behördlichen Infrastruktur im ländlichen Raum unbefristet erhalten bleiben".