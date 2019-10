Facebook

Weissmann kochte sich im SAT.1-Studio im Vorjahr unter die besten zehn Kandidaten und erreichte bei „The Taste“ das Viertelfinale © Helmuth Weichselbraun

Es war der 17. Oktober 2018, als Martina Weissmanns großes Fernseh-Abenteuer begann. An diesem Tag erkochte sie sich den Einzug in den Hauptbewerb der SAT.1-Show „The Taste“. Mehr als 1000 Hobby- und Profiköche hatten sich beworben, die heute 30-Jährige überzeugte die Jury und durfte unter den 20 besten Teilnehmern vor der Kamera ihr Können zeigen. Am Ende reichte es sogar für die besten Zehn, Weissmann, sie stammt aus der Gemeinde Himmelberg, schied erst im Viertelfinale aus.