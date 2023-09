Am Wochenende wetteifern wieder zahlreiche Anglerinnen und Angler am Ossiacher See darum, wer die meisten und größten Fische aus dem Wasser zieht. Das "FaO Masters" geht zum sechsten Mal über die Bühne. 65 Teams aus Deutschland, Italien, der Schweiz und Österreich sind am Start. "Ein Team besteht aus zwei Leuten, das heißt, es werden 65 Boote am See zu sehen sein", erzählt der Organisator und Geschäftsführer des Vereins "Fischen am Ossiachersee", Daniel Primessnig.