Mit 72 Jahren geht die Feldkirchnerin Hildegard Marktl unter die Buchautoren. Am Freitag stellt sie ihren ersten Gedichtband vor.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gut 100 Gedichte hat Hildegard Marktl für ihr Buch ausgewählt. Sie schreibt seit 25 Jahren © Manfred J. Schusser

Manche Gedichte schreibt sie innerhalb weniger Minuten. An anderen feilt Hildegard Marktl mehrere Monate lang. „Ich muss das, was ich schreibe, einfach spüren“, sagt Marktl, die jetzt mit 72 Jahren ihren ersten eigenen Gedichtband herausgebracht hat. Freitag um 19.30 Uhr wird das Buch im Kultursaal in Himmelberg präsentiert. „Dearf ih mi vurstelln? (wal hintn siehg ih nix)“ lautet der etwas ungewöhnliche Titel des Buches. Marktl: „Mein Sohn hatte die Idee dazu und ich fand ihn witzig und irgendwie auch passend, da es mein erstes Buch ist. Und weil ich nicht sehr groß bin.“

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.