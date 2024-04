Das Friseurstudio der Feldkirchner DM-Filiale wurde vor Kurzem endgültig geschlossen. „Eine solche Entscheidung fällt uns nie leicht. Nach sorgfältigen Überlegungen war die Schließung des Studios aber leider notwendig“, sagt Hannelore Weihrauch, Regionsleiterin Süd-Ost der Drogeriemarktkette. „DM ist immer bestrebt, das Angebot für seine Kundinnen und Kunden zu verbessern, wie etwa mit einem breiteren und tieferen Sortiment für ein noch besseres Einkaufs- und Wohlfühlerlebnis. In der Abwägung unserer Ansprüche an Atmosphäre und Angebot in Handel und Dienstleistung mussten wir uns an diesem Standort für die Schließung unseres Studios entscheiden.“

Allen dort angestellten Mitarbeiterinnen sowie Lehrlinge wurde die Möglichkeit gegeben, in anderen Studios weiterarbeiten zu können. „Diejenigen, die das Weiterbeschäftigungsangebot angenommen haben, sind seit April in den Studios St. Veit an der Glan und Klagenfurt Südring beschäftigt.“