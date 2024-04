Eine durchaus erfreuliche Bilanz kann die Feldkirchner Polizei über die Anzeigen des vergangenen Jahres ziehen. Die Zahl dieser ist nämlich um 15,6 Prozent gesunken. So wurden 2023 rund 1000 Anzeigen verzeichnet. Ebenfalls gesunken ist jedoch auch die Aufklärungsquote, und zwar von 68,4 auf 62,8 Prozent. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass mit einem Rückgang der Delikte automatisch auch die Aufklärungsquote sinkt“, sagt Erich Londer. Der Kommandant der Villacher Stadtpolizei ist – aufgrund der Pensionierung des Bezirkspolizeikommandanten Arnold Holzmann – interimistisch mit der Führung des Bezirkspolizeikommandos Feldkirchen betraut. Mit dieser Quote liege man, so Londer, dennoch kärntenweit auf Platz zwei, hinter dem Bezirk Völkermarkt.