Der Name „Biero“ lässt sich ganz einfach ableiten: Bier und Büro. Dafür verantwortlich ist der ehemalige Besitzer Tommy Mitterer, der die Bar vor 25 Jahren in Bodensdorf eröffnete. Neun Jahre später übernahm das Cafe Biero der gebürtige Bodensdorfer, Bernie D‘Angelo. Das Konzept blieb ähnlich, denn auch damals war Live-Musik ein wichtiges Erkennungsmerkmal. „Tommy und ich kennen uns schon länger. Damals habe ich ihm die Musiker für die Konzerte vermittelt“, sagt der 56-Jährige.

Bevor Bernie D‘Angelo wieder zurück in seine Heimat kehrte, war er viel unterwegs. Von Graz über Velden, bis nach Italien, wo er auf einem Boot arbeitete. Danach blieb er viele Jahre in Villach, wo er Ende 1998, zusammen mit Marcus Frohnwieser und Martin Pohl, das Soho eröffnete. An diesem Tag begann auch seine Selbstständigkeit. Er eröffnete insgesamt drei Lokale in Villach.

Durch Zufall zurück in der Heimat, übernahm D‘Angelo die Bar in Bodensdorf am 1. Juni 2008 in seinem Namen. Unverkennbar ist die Atmosphäre und die Einrichtung, die mit seinen Blechschildern und der Bar aus roten Backsteinen an einen Pub erinnert.

Die Bar erinnert an ein Pub © kk/Privat

Bar mit Kultstatus

Neben Snacks stehen auch 20 Cocktails auf der Karte. Im Sommer veranstaltet er jeden Mittwoch einen Cocktail-Abend, inklusive Live-Musik. Das Café Biero zählt „zu einer der letzten Bars, die es am Land gibt“, betont D‘Angelo. Aus diesem Grund hat die Bar sechsmal die Woche geöffnet. Wie lange Bernie D‘Angelo noch weitermachen wird? „Solange es mir Spaß macht.“

Gefeiert wird die große Zahl 25 bestimmt. Wann, wird noch bekannt gegeben. Bis dahin stehen jedoch schon drei Konzerte fest. Am 22. Mai kommen die Hunting Doubts, am 12. April die Blues Factory und am 24. Mai die Glourious Bastards zum Live-Konzert in das Cafe Biero.