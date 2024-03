Der Kirchenwirt in Gnesau bekommt ab morgen, 1. März, neue Pächter. Jolanda und Peter Gorseman stammen aus Holland und übernehmen das Traditionsgasthaus. „Man hat uns hier herzlich willkommen geheißen und ist froh, dass jemand das Gasthaus übernimmt“, sagt Peter Gorseman. Die beiden kennen Gnesau und Kärnten aus dem Urlaub. „Wir haben uns in das Land verliebt und unsere Freunde aus Gnesau haben uns verraten, dass hier das Gasthaus zu pachten ist“, erzählt Gorseman. Mit den beiden hat man gastronomische Profis: Sie haben bereits ein Hotel in Deutschland und einen Ferienpark in Holland betrieben. „Wir starten zu zweit, aber werden dann wohl auch Mitarbeiter brauchen“, sagt er. Ab Mai werden auch Hotelzimmer und Appartements zur Verfügung stehen. „Die werden gerade noch renoviert“, sagt Gorseman.