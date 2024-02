Mit 30 Wägen rollte der Fasching am Dienstag durch die Stadt. Feldkirchen war heuer „Kärntens Faschings-Landeshauptstadt“ und so hatte sich der Faschingsklub mit Peter Kowal als Präsident das Ziel gesetzt: „ein fulminantes und buntes Finale unserer Regentschaft“ zu liefern. Der Fasching sei gut gelaufen. „Wir hatten immer ausverkauftes Haus bei den Sitzungen und viele andere organisatorische und repräsentative Sachen zu erledigen“, so Kowal vor dem Umzug. Über „so viele Wägen wie noch nie“ , freute sich Rudolf Nagelschmied, Umzugsorganisator. Den Umzug führte das Prinzenpaar Elisabeth und Christian Sommer an - alias Elisabeth – die Erste und Einzige und Aurelius. Die Teilnehmer gaben ein bunt gemischtes Spektakel, ob Sportverein, Wirtschaftsbetrieb oder soziale Einrichtung – alle wollten eines: Spaß haben. Und: Personal.