Wenn ein Polizist seinen Dienst antritt, kann er in den wenigsten Fällen sagen, welche Einsätze ihn in den kommenden Stunden erwarten. So ging es vermutlich auch zwei Feldkirchner Polizisten – sie wurden nämlich zu einer tierischen Rettungsaktion gerufen. Ein Mäusebussard dürfte wohl kurzfristig die Orientierung verloren haben. Er flog gegen die am Dach montierte Leiter eines Firmen-PKW und blieb stecken. Der verletzte Vogel wurde vom Lenker des Fahrzeuges befreit und in die Polizeiinspektion Feldkirchen gebracht. Die Polizisten kümmerten sich um das verletzte Tier und übergaben es dem Chef der Adlerarena Landskron, wo der geflügelte Patient wieder gesund gepflegt wird.