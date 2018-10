Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kinder aus allen Bezirken Kärntens, die in Gedichtform (Autor Ossi Huber) ihre Region und damit Kärnten liebevoll würdigen. Drei Brückenbauer und Dialogförderer im Alltag (die Pädagogen Erika Wrolich und Hans Mosser sowie Arthur Ottowitz als Leiter des Werner Berg-Museums in Bleiburg/Pliberk) , deren Liebe der slowenischen wie deutschen Sprache bzw. Bevölkerungsgruppe gilt. Chöre, die in beiden Landessprachen singen, Militärmusik wie Jugend-Tuba-Ensemble. Und Festredner, die die Bedeutung von Abwehrkampf und Volksabstimmung von 1920 würdigen, der Toten gedenken, die den Bogen aber auch ins Heute und Morgen spannen und zum Dialog auffordern. Historisch, zukunftsweisend, traditionell und teils erfrischend bunt waren die Landesfeiern zum 98. Jahrestag der Volksabstimmung vom 10. Oktober 1920. Ganz selbstverständlich sitzen neben den vielen Repräsentanten des öffentlichen Lebens Vertreter der slowenischen Volksgruppe wie Heimat- und Traditionsverbände nebeneinander auf der Gästetribüne.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.