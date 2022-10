Was haben Klagenfurt und San Daniele del Friuli in der Nähe von Udine gemeinsam? Beide haben derzeit kein Hallenbad. Während die Klagenfurter Hallenbad-Neubaupläne von einer Panne in die nächste schlittern, konkretisiert die Gemeinde von San Daniele ihr Vorhaben. Im Gegensatz zu Klagenfurt fragt die Gemeinde allerdings für einen Monat lang zuerst ihre Bürger und auch Menschen aus der näheren Umgebung mit einer Unterschriftenliste, was mit der Hallenbad-Ruine in der Via Europa passieren soll.