Aus "Tutto Gas" wurde am Ende "Mezzo Gas" – 90.000 Touristen, davon 20.000 aus Österreich, reisten am Pfingstwochenende in die Stadt Lignano, um dort zu feiern. Strenge Regeln sollten Eskalationen vermeiden. Getränke durften nicht in Glasflaschen oder Dosen verkauft werden, in der Nacht war der Strand gesperrt. Das ist gelungen, die Partys endeten ohne größere Zwischenfälle. Am Morgen traten die meisten Gäste die Heimreise an.