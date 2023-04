Große Sandhaufen, Absperrgitter und rote Vermessungsmarken dominieren derzeit den Strand von Grado. Man bereitet sich auf die Sommersaison vor und es gibt viel zu tun. Über den Winter haben das Meer und der Wind - wie immer - wieder Teile des Sandstrandes "weggetragen". Diese werden durch Umschichtungen von anderen Teilen des Strandes wieder eingeebnet. Rund 6000 Kubikmeter Sand werden dafür bewegt.

Damit der Strand eine möglichst ebene Oberfläche erhält, setzen Vermessungstechniker diesmal sogar Laser ein. Die derzeitigen Arbeiten beschränken sich nämlich nicht nur auf die oberflächliche Begradigung der Sandflächen, die dazu dient, die Liegen und Schirme in Reihe aufstellen zu können und Stufen sowie Stolperfallen auf dem Weg ins Wasser zu vermeiden. "Es werden auch die Zonen vorbereitet, in die Massagebecken hinkommen", erklärt Roberto Marin, Präsident der Gradeser Strandbetreibergesellschaft GIT. Zwei sollen vor dem Bereich des "Settimo Cielo" ("Siebenter Himmel") entstehen und eine weitere am "Sisi Beach".

Der zu Ehren von Kaiserin Sisi benannte Strandzugang ist durch ein "kaiserliches Portal" zu betreten und das Service soll extra fürstlich konzipiert werden