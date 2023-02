Groß war die Freude, als der gebürtige Villacher Thomas Soyer vor ein paar Tagen erfuhr, dass er von der Kommission der Region Friaul-Julisch Venetien das Recht erhielt, sein Hotel Savoy in Grado ab heuer als Fünf-Sterne-Betrieb führen zu dürfen.

Eines der Zimmer im "Savoy" © Privat

Am Donnerstag, dem 30. März, startet Soyer mit seinem Hotel, das er gemeinsam mit seiner Frau Ulrike Elisabeth Watschinger und Tochter Anna leitet, in die Sommersaison. Das "Savoy" wird das erste Hotel in Grado, das fünf Sterne tragen darf. Und nicht nur das. Es wird auch das erste Fünfsternehaus im Bezirk Gorizia. Dessen gleichnamige Bezirkshauptstadt (Görz) bereitet sich aktuell darauf vor, im Jahr 2025 gemeinsam mit der angrenzenden slowenischen Stadt Nova Gorica Kulturhauptstadt zu sein.

Ein Blick auf die Terrasse des "Savoy" © Privat

Vieles sieht der Gast nicht

Seit Langem war das "Savoy" schon ein Vier-Sterne-Superior-Hotel. "Vieles, was wir neu gemacht haben, sieht der Gast gar nicht. Wir haben Klimageräte auf die neuesten energiesparenden Modelle getauscht und wir installieren eine große Photovoltaikanlage", sagt Soyer. Was der Gast schon bemerken wird, ist die neu begrünte Fläche beim Restaurant sowie die adaptierte Bar.

Das Meerwasserbad im "Savoy" © Privat

Das Hotel Savoy ist für die bevorstehende Saison bereits sehr gut gebucht. "Vor allem an den langen Wochenenden, beginnend ab Ostern. Es verspricht, eine besonders gute Saison zu werden, besser sogar als im Vorjahr", so Soyer. Da er die Preise im Vorjahr trotz Teuerungswelle im Energiebereich nicht angepasst hat, wurden die Zimmerpreise heuer erhöht. Für ein Doppelzimmer zahlt man früh in der Vorsaison und spät in der Nachsaison ab 230 Euro, für ein Einzelzimmer ab 134 Euro pro Nacht. Der Zimmerpreis beinhaltet Frühstück, den hauseigenen Parkplatz und den Zutritt zum Wellnessbereich. Dieser umfasst Schwimmbecken mit täglich frisch über eine eigene Leitung angepumptem Meereswasser, das gefiltert und beheizt wird.