Wilde Verfolgungsjagd in der Nacht auf Samstag in Tarvis: Gegen zwei Uhr Früh standen Einheiten der Polizei bei der Autobahnausfahrt. Dort wollte ein 32-jähriger türkischer Staatsbürger, der in Klagenfurt wohnt, mit einem Lieferwagen abfahren. Er wich der Straßenblockade nach links in Richtung Fusine aus. Mit Vollgas fuhr er in Richtung der slowenischen Grenze. Die Polizeibeamten fuhren ihm mit Blaulicht nach und überholten ihn schließlich nach einer zwei Kilometer andauernden Verfolgungsjagd.