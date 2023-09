Im Zuge von Suchtgiftermittlungen stellten Polizeibeamte der Kriminaldienstgruppe des Bezirkspolizeikommando St. Veit an der Glan in Brückl zwei Cannabisplantagen mit insgesamt 29 Pflanzen im Keller eines Einfamilienhauses in Brückl sicher. Bei der Einvernahme gab der 48-jährige Tatverdächtige an, er benötige Cannabis zur Linderung seiner Schmerzen. Er wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.