Obwohl das offizielle GTI-Treffen nicht mehr in Kärnten stattfindet, treffen sich auch in diesem Jahr zahlreiche Auto-Fans in der Region rund um den Wörthersee. Weil es bei den GTI-Treffen immer wieder zu Vorfällen kommt, wirft die Polizei ein besonderes Auge auf die GTI-Fans. Das war auch der Freundesgruppe von Nico Gross bekannt.

Eine etwas andere Art zu driften

"Wir überlegten uns, was können wir machen, damit sich die Polizei nicht aufregt und die Leute trotzdem Spaß haben und schauen können", erzählt der Steirer. Und somit sind sie auf die Idee gekommen, driften zu gehen. Allerdings mit ferngesteuerten Autos.

Die Fahrzeuge sind spezielle Drift-Autos, die je nach Ausführung 500 bis 1200 Euro kosten. "Anfangs wussten wir nicht, wie das ankommen wird", sagt Gross. Im Laufe der Zeit habe sich dann ein großer Kreis gebildet und die Leute fanden die Aktion "cool", so der Steirer.

Im Video: Die etwas andere Drift-Aktion vom inoffiziellen GTI-Treffen