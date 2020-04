Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Für den evangelischen Superintendenten Manfred Sauer gewinnt in der Pandemie die Gottesfrage an Gewicht.

Manfred Sauer ist Superintendent der Diözese Kärnten/Osttirol der lutherischen Evangelischen Kirche © Weichselbraun

Eine Antwort an den katholischen Pfarrer Hans-Peter Premur. Er hat in der Kleinen Zeitung gemeint, dass in der öffentlichen Diskussion über die Folgen der Corona-Krise ein wichtiger Bereich des Lebens fehle: die Religion. Politik, Medien und auch die Kirche selbst scheinen dem Problem auszuweichen.