20 Zentimeter Neuschnee Heute wird es in ganz Kärnten und Osttirol winterlich

Vor allem in Unterkärnten schneit es bis in die erste Nachthälfte hinein. In Klagenfurt sind zehn Zentimeter Neuschnee möglich. Doch die Freude über die weiße Pracht währt nur kurz. Nächste Woche wird es mild.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Endlich im Schnee toben! Heute soll das auch in Klagenfurt möglich sein © APA/EXPA/ JOHANN GRODER

Bereits Donnerstagabend tanzten die ersten Schneeflocken vom Himmel. Nach einer kurzen Pause kündigen sich für Freitag die nächsten Schneefälle in Kärnten und Osttirol an. Zu Mittag geht es in Oberkärnten und Osttirol los. Die Schneefälle breiten sich dann im Laufe des Nachmittages auf Unterkärnten aus. Dort wird es bis in die erste Nachthälfte hinein schneien. "In den Karawanken und im Rosental könnten schon gut 20 Zentimeter Neuschnee fallen", sagt Reinhard Prugger von den "Meteo Experts" in Lienz.