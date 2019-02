Grippewelle erst am Anfang

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Experten raten, Kinder impfen zu lassen – ebenso wie ältere Menschen und chronisch Kranke © New Africa - stock.adobe.com

1. Zu Wochenbeginn meldete man allein im Klinikum Klagenfurt 60 Fälle von Grippe. Ist die Grippewelle in Kärnten angekommen?

ANTWORT: Die Grippewelle stehe erst am Anfang, sagt Kabeg-Sprecherin Kerstin Wrussnig: „Derzeit kommen pro Tag zehn Menschen mit Grippe ins LKH Villach, von denen etwa die Hälfte stationär aufgenommen wird. Der Höhepunkt ist aber sicher noch nicht erreicht.“ Im Klinikum Klagenfurt sei die Lage unverändert. Bei der Kärntner Gebietskrankenkasse (KGKK) waren in der Vorwoche 38 Menschen wegen Grippe krank gemeldet – kein hoher Wert. Paul Hauser, Präsident der Apothekerkammer in Kärnten, sagt, dass kein Grund zur Panik bestehe: „Es ist nicht dramatisch.“ Laut Kabeg habe die Grippewelle im Vorjahr bis April gedauert.

2. Welcher Grippe- Stamm kursiert derzeit in Kärnten?

ANTWORT: „Im Vorjahr wurden die meisten Betroffenen auf einen B-Stamm getestet, heuer ist es vorwiegend ein A-Stamm“, sagt Wrussnig. Geimpft wird daher immer gegen mehrere unterschiedliche Stämme.

Die Symptome So erkennt man die echte Grippe

3. Im Herbst haben KGKK, Apotheker- und Ärztekammer erstmals eine Aktion mit Vierfach-Grippeimpfung gestartet. Ließen sich jetzt mehr Kärntner impfen?

ANTWORT: Das könne man noch nicht sagen, da man die Zahlen erst auswerten müsse, sagt Johann Lintner, Direktor der KGKK: „Wir werden analysieren, was wir besser machen können.“ Hauser sagt, er habe sich mehr erhofft. Die Grippe-Impfmoral der Kärntner sei nach wie vor schlecht. Heuer im Herbst will man vor allem für Menschen mit niedrigem Einkommen noch bessere Angebote schaffen.

Impfplan des Landes Informationen zu den einzelnen Schutzimpfungen

4. Soll man sich jetzt noch impfen lassen?

ANTWORT: Ja. Die Impfaktion selbst ist zwar vorbei. Das bedeutet aber nur, dass der Impfstoff nicht mehr vergünstigt ist. Vor allem ältere Menschen, chronisch Kranke, Kinder und Personen, die im Gesundheitswesen arbeiten oder mit vielen Menschen zu tun haben, sollen sich unbedingt impfen lassen.

Fälle in Kärnten Spielzimmer wurde zur Grippestation

5. Gibt es noch genügend Impfstoff?

ANTWORT: Ja. Auch wenn es in einzelnen Apotheken hie und da zu Engpässen kommt: „Es gibt den Vierfach-Impfstoff noch“, sagt Hauser. Er rät außerdem, derzeit besonders auf Hygiene zu achten: „Man sollte sich Desinfektionsmittel zulegen und sein Immunsystem mit natürlichen Mitteln stärken.“

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.