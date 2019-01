Kollektivvertragsverhandlungen unterbrochen: Am Montag läuft Frist von Gewerkschaften und Betriebsräten ab. Österreichweit Aktionen geplant. In Kärnten fordern Personalvertreter Zulagen für Nacht- und Wochenenddienste.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Rotkreuz-Mitarbeiter in Kärnten protestieren gegen fehlende Nacht- und Wochenendzulagen (Archivfoto) © Kleine Zeitung/Eder

Beim Roten Kreuz stehen die Zeichen auf Sturm. Grund dafür ist die Unterbrechung der Kollektivvertragsverhandlungen. Mit Protest- und Informationsveranstaltungen wollen Gewerkschaft und Betriebsräte Montag und Dienstag ihren Forderungen Nachdruck verleihen. Auch in Kärnten stehen Proteste an. Hier fordern die Personalvertreter Zulagen für Nacht- und Wochenenddienste für Rettungssanitäter und Leitstellenmitarbeiter. „Kärnten ist eines der wenigen Bundesländer, in denen es das nicht gibt. In den meisten anderen wird zumindest eines, in manchen beides abgegolten“, sagt Heimo Mauczka, Landessekretär der Gewerkschaft vida. Am Montag will man noch abwarten, ob der Arbeitgeber reagiert. Dann läuft die Frist ab, die die Gewerkschaftsvertreter diesem eingeräumt haben.

Vergangene Woche erteilte Rotkreuz-Präsident Peter Ambrozy der Gewerkschaft allerdings bereits eine Absage: Der Verdienst der Kärntner liege beim Roten Kreuz österreichweit an vierter Stelle. Mauczka will das so nicht stehenlassen: „Das werden sich die Leute nicht gefallen lassen.“ Gert Thomaser, Betriebsratsvorsitzende des Roten Kreuzes Kärnten, sprach bereits von massivem Unmut unter den Kollegen.

Maßnahmen bis hin zum Streik

Sollte keine Einigung erzielt werden, sind als erster Schritt morgen, Dienstag, vor den Rotkreuz-Bezirksstellen in Kärnten Informationsveranstaltungen geplant. In Wien und in anderen Bundesländern starten die Gewerkschaften vida und die GPA-djp bereits heute, Montag, mit Protestaktionen. Kommt es zu keiner Einigung, sind weitere Aktionen bis hin zu Streiks nicht ausgeschlossen.

Mehr zum Thema Kärnten Rotes Kreuz: Zulagen für Nachtdienste gefordert

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.