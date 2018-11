Kärnten„Nennt Heime, in denen es die Missstände gibt!“

Nach Bericht über Umgang mit Pflegern in Sozialhilfeverbänden gehen die Wogen hoch. Gemeindebund weist Anschuldigungen zurück. St. Veits Bürgermeister Gerhard Mock fordert Aufklärung.

In einigen Heimen klagen Pflege-Mitarbeiter darüber, dass ihre Dienstrechte nicht gewahrt würden (Symbolfoto) © APA/Barbara Gindl

Nachdem die Gewerkschaft in einem Kleine Zeitung-Bericht Missstände bei Pflegeheim-Mitarbeitern wie unbezahlte Nachtdienste oder willkürlich verschobene Dienste angeprangert hat, gehen die Wogen hoch. Ins Rollen gebracht hat die Angelegenheit die Gewerkschaft „younion“, eine Unterabteilung des Österreichischen Gewerkschaftbundes (ÖGB), die auch Gemeindebedienstete in Österreich vertritt – und damit auch Pflegebedienstete in den meisten Sozialhilfeverbänden.

