Am Montag hat Österreich seinen ersten Auftritt bei der Euro in Deutschland. Das Spiel gegen Frankreich wurde mit 21 Uhr arbeitnehmerfreundlich angesetzt. Doch viele sind auch zu dieser Zeit noch oder schon wieder im Dienst. Ob man auch am Arbeitsplatz die Euro verfolgen darf, hängt vom Arbeitgeber ab. „Schauen Sie die Fußball-EM nicht heimlich im Büro, sondern sprechen Sie sich jedenfalls mit dem Vorgesetzten ab“, rät Arbeiterkammer-Arbeitsrechtsexperte Maximilian Turrini. Sofern der TV-Konsum im Betrieb gestattet ist und die Arbeitsleistung nicht darunter leidet, könne nebenbei auch Fußball laufen. „Schaut man die Spiele hinter dem Rücken des Chefs, kann es zur Gefahr für den Arbeitsplatz werden“, warnt Turrini. Was Streams oder das Nachschauen von Ergebnissen auf Arbeitsgeräten betrifft, sollte vorher abgeklärt werden, ob eine Privatnutzung des PCs und des Internets erlaubt ist.