Montag, 15.30 Uhr, Minimundus-Parkplatz in Klagenfurt. Eltern haben ihre schwimmbegeisterten Kinder hierher gebracht. Per Bus geht es über die A2 zur Raststation Pörtschach, wo noch ein paar zusteigen, dann weiter in die Kärnten-Therme. Während der Fahrt wird gelernt, werden Hausübungen erledigt. Dann gehts ins Wasser, bis zu zehn Buben und Mädchen teilen sich eine Bahn. Die Kosten (12 Euro pro Stunde) stemmt der Verein, die Eintritte die Eltern. Um 18.30 Uhr geht es retour zu Minimundus, wo um 19 Uhr die Eltern warten.