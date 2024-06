Eine Knochendichtemessung dient zur Diagnose und Kontrolle einer Osteoporose und anderer Knochenstoffwechselstörungen mit erhöhtem Risiko eines Knochenbruchs. Nur wenn die Messung medizinisch begründet ist, werden die Kosten von der Krankenkasse übernommen. Eine Firma mit Hauptsitz in Salzburg und Filialen in der Steiermark und Kärnten bietet dieses Service kostenlos an - im Zuge des Diagnosegesprächs würden den Patienten aber Produkte aufgeschwatzt, sagt eine steirische Ärztin, die diese Vorgänge bei der Ärztekammer angezeigt hat.