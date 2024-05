Am Dienstag fegte ein Wirbelsturm über die steirische Landeshauptstadt Graz. Zahlreiche Videos belegen das Wetterphänomen. Auch Christian Pehsl, Meteorologe bei Geosphere Austria, bestätigte der Kleinen Zeitung, dass Tornados in Österreich zwar selten seien, aber vorkommen. Bis zu zehnmal im Jahr, möglicherweise auch öfter, denn Tornados seien schwer zu fassen, erklärte der Meteorologe.

Einem Kärntner scheint dies gelungen zu sein. Auf dem Instagram-Profil „klagenfurt_elite“ wurde am Mittwoch ein Video geteilt, das einen großen Wirbelsturm über Lavamünd zeigen soll.

War es ein Tornado?

Dass es sich bei dem Video tatsächlich um Aufnahmen eines Tornados über Kärnten handelt, kann Michael Tiefgraber, Meteorologe bei Geosphere Austria, auf Anfrage der Kleinen Zeitung nicht bestätigen: „Man sieht auf den Bildern relativ wenig Rotationsbewegung. Auch die Wetterdaten und die Radarbilder von heute sprechen eher dagegen.“

Die Wetterlage am Mittwoch in Kärnten sei eine ganz andere als am Dienstag in Graz und der Südsteiermark, erklärt der Experte: „Es war eine andere Zusammensetzung mit wesentlich mehr Energie in der Luft. Wir haben zwar heute Schauer und auch kleinere Gewitter, aber wenig Windscherung und keine Superzellenstruktur.“ Völlig ausschließen, dass es sich um einen Wirbelsturm über Kärnten gehandelt habe, will Tiefgraber aber nicht: „Gewissheit werden wir erst haben, wenn eventuelle Schäden gemeldet werden.“