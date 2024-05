„Bitte kommen Sie Blut spenden. Um die Versorgung in den Kärntner Spitälern sicherzustellen, ist es jetzt wichtig, dass mehr Menschen Blut spenden.“ Mit diesem dringenden Appell wendet sich der Präsident des Roten Kreuzes Kärnten, Martin Pirz, an die Bevölkerung. Denn wegen grippaler Infekte und Auslandsaufenthalten zu den Fenstertagen sei die Zahl der Blutspenderinnen und Blutspender in den vergangenen Monaten zurückgegangen - was zu einem Mangel an Blutkonserven führe und die Versorgung von Patientinnen und Patienten in den Spitälern gefährden könnte.

Blutspenden in der Lavanttal Arena

Nun will man auch mit ungewöhnlichen Aktionen mehr Menschen zum Blutspenden anregen: Am Samstag findet eine große Aktion in Zusammenarbeit mit dem RZ Pellets WAC in der Lavanttal Arena in Wolfsberg statt. „Blutspenden kann Leben retten, daher freut es mich besonders, dass wir in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz diese Aktion umsetzen können“, sagt WAC-Präsident Dietmar Riegler. Als Dankeschön erhalten Spenderinnen eine gratis Stehplatzkarte für das letzte Heimspiel der Saison gegen WSG Tirol.

Jeder von uns kann in die Situation kommen, eine Blutkonserve zu benötigen – sei es bei Unfällen, Operationen, schweren Erkrankungen oder Geburten. „In Österreich wird alle 90 Sekunden eine Konserve benötigt, insgesamt bis zu 350.000 Stück pro Jahr. Im Zeitraum eines Fußballspiels sind das somit 60 Blutkonserven. Blut ist im Notfall unersetzlich und nur 42 Tage haltbar. Um die Versorgung mit Blutkonserven zu gewährleisten, brauchen wir jetzt Menschen mit Herz, die sich durch die freiwillige und unentgeltliche Blutspende engagieren“, betont Pirz.

Ab 18 Jahren

Die Spende ist für Personen ab dem 18. bis zum 70. Geburtstag möglich, sofern sie bestimmte gesundheitliche Kriterien erfüllen. Erstspenderinnen dürfen zum Zeitpunkt ihrer ersten Spende das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Ein Lichtbildausweis ist zur Spende mitzubringen.