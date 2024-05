„Schleicher Toni“ - diesen Spitznamen, verliehen von den Antenne-Kärnten-Hörern, hat sich der Stau-Hotspot auf der A2 Südautobahn auf Höhe Klagenfurt-West im vergangenen Jahr redlich verdient. Seit Dienstag ist der Verkehr auf dieser Dauerbaustelle der Nordumfahrung wieder flüssig und der Abschnitt im „Sommermodus“. „Bis 16. September stehen in beide Fahrtrichtungen wieder zwei Fahrstreifen zur Verfügung, es gibt keine Verkehrseinschränkung“, sagt Walter Mocnik, der für Kärnten zuständige Sprecher der Asfinag. Rund 30.000 Fahrzeuge sind unter der Woche in diesem Bereich täglich unterwegs, zu Spitzenzeiten an Sommerwochenenden sogar bis zu 40.000.