Mehrere Hundert Euro Bargeld wurden am Montag einem Villacher (84) gestohlen. Der Vorfall selbst war kurios, denn der Mann ließ sich im Zuge der Tat von einem Fremden nach Hause fahren.

Der 84-Jährige wurde vor einer Bankfiliale in Villach von einem unbekannten Mann in ein kurzes Gespräch verwickelt. Anschließend ging der Pensionist in die Bank und hob mehrere Hundert Euro Bargeld ab. Er verstaute das Geld in seiner Bauchtasche und verließ die Filiale wieder. Dort fragte ihn der Unbekannte, ob er ihn nach Hause fahren soll. Der Villacher stieg daraufhin in dessen Auto mit tschechischem Kennzeichen. Im Fahrzeug teilte der Unbekannte dem Mann mit, dass er Lederfabrikant sei und gab ihm zwei Lederjacken.

Eilig das Haus verlassen

„Zuhause angekommen, fragte die Ehefrau des 84-Jährigen den Fremden, woher er ihren Ehemann kenne und was es mit den Jacken auf sich habe. Der Unbekannte gab keine Antwort, verließ eilig das Haus und fuhr mit seinem Auto davon“, teilte die Polizei mit. Anschließend bemerkte das Ehepaar, dass das zuvor behobene Bargeld nicht mehr in der Bauchtasche war. Anzeige wurde erstattet.