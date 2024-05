Ein 47-jähriger Kroate und ein 59-jähriger Slowene schnitten am Montag um 9.20 Uhr mit einer Flex in die Außenwand einer Werkshalle in der Gemeinde Wernberg. Dabei durchtrennten sie ein nicht vorher gesichertes Podest über Kopf ab, welches dadurch auf sie einstürzte und beide unbestimmten Grades verletzte. Sie wurden ins Unfallkrankenhaus in Klagenfurt beziehungsweise ins LKH Villach eingeliefert. Die erforderliche Schutzbekleidung wurde von beiden getragen.

Stromschlag am Campingplatz

In Velden kam es um 13,35 Uhr zu einem weiteren schweren Arbeitsunfall. Ein 19-jähriger Elektriker aus dem Bezirk Villach berührte aus Versehen eine freihängende Starkstromleitung auf einem Campingplatz in Villach und erlitt einen Stromschlag. Dadurch wurde er am linken Arm unbestimmten Grades verletzt und musste mit der Rettung ins LKH Villach eingeliefert werden.