Die Fronten in der Gemeinde Keutschach sind verhärtet: Wie am Donnerstag bekannt wurde, sprach Bürgermeister Gerhard Oleschko (Team Kärnten) am Montag im Beisein seines Anwalts dem Pyramidenkogel-Betriebsleiter Karl Dovjak die fristlose Entlassung aus. Dovjak, er ist auch SPÖ-Vizebürgermeister, soll, so der Vorwurf, am Zeiterfassungssystem der Gemeinde „massivst Manipulationen durchgeführt“ haben. Mehr als 1600 Minusstunden standen im System, ein Schaden von 65.000 Euro soll entstanden sein. Laut Dovjak handelte es sich um Fehlbuchungen, die er rückwirkend korrigierte.