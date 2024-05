Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwoch in Althofen gekommen. Gegen 15 Uhr war ein 52-jähriger Mann aus Ungarn auf dem Moorweg vom Kurhotel kommend in Richtung Stadt unterwegs. In einer Rechtskurve kam er mit seinem Auto auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern. Grund dafür dürfte überhöhte Geschwindigkeit gewesen sein.

In der Folge prallte das Fahrzeug gegen einen neben der Fahrbahn befindlichen Baum und schlitterte anschließend über die dortige Böschung. Entgegenkommende Verkehrsteilnehmer leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang.

Der PKW-Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt und vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Friesach gebracht. Ein an ihm durchgeführter Alkomatentest verlief negativ. Am PKW entstand Totalschaden.