Das Fehlen von Pflege- und Betreuungskräften in Krankenhäusern, Pflegeheimen oder der mobilen Pflege ist seit Jahren akut und bleibt ein Dauerthema. Jetzt wird die Personalproblematik auch in der 24-Stunden-Betreuung sichtbar. Es gibt Vermittlungsagenturen, die keine neuen Klienten mehr aufnehmen können, weil ihnen die Betreuerinnen fehlen. Im schlimmsten Fall müssen Verträge mit Familien gekündigt werden: Wenn etwa ein Personalwechsel, also eine andere, neue Betreuerin gewünscht wird - und es niemanden gibt. In guten Zeiten standen mehrere Frauen für solche Rochaden parat.