Landeshauptmann und SPÖ-Chef Peter Kaiser sowie Kärntens Spitzenkandidatin Claudia Arpa sind seit einiger Zeit großflächig an stark frequentierten Einfahrtsstraßen in die Bezirksstädte zu sehen. Nach Jahren der Absenz setzt die SPÖ im Vorfeld der EU-Wahl am 9. Juni jetzt doch wieder auf großflächige 16-Bogen-Wahlplakate. „Es sind allerdings nur wenige, es ist eine zweistellige Zahl“, so Parteigeschäftsführer Andreas Sucher.