Eine erfahrene Kärntner Lehrerin wurde entlassen, nachdem sie Volksschulkinder beschimpft, bedroht, geschubst, gezwickt und an den Haaren gerissen haben soll. Der Vorfall sorgt nun für heftige Diskussionen unter unseren Lesern. Viele verurteilen die Handlungen der Lehrerin, wie etwa Nutzer Mein Graz: „Wenn sich ein Lehrer von einem 6-jährigen Kind so provozieren lässt, dass er als einzige Maßnahme Zuschlagen und Beleidigen sieht, hat er den falschen Beruf gewählt.“ Andererseits üben zahlreiche Leser auch Kritik am aus ihrer Sicht veralterten Schulsystem, am Benehmen der Kinder oder an der Erziehung der Eltern.

„Sicherlich sehr erfahren und kompetent. Aber was sich derzeit so in unseren Schulen von Kinder- und Elternseite her abspielt, ist - gelinde gesagt - schon mehr als grenzwertig!“, schreibt Nutzer Salcher. Und MF1980 meint: „Lehrer zu sein, ist heutzutage sicher kein leichter Job! Hut ab, wer das noch macht! Aber dieses Verhalten den Kindern gegenüber, ist nicht zu tolerieren! Es gilt die Unschuldsvermutung...“

Was sagen Sie dazu? Diskutieren Sie mit!