Wer mit Boris Becker verheiratet ist, steht automatisch in der Öffentlichkeit. In ihrer neuen Beziehung geht Lilly Becker das anders an. Nur selten sind sie und Freund Thorsten Weck auf roten Teppichen und Promi-Events zu sehen. Auch am Mittwoch in Klagenfurt, wo die beiden beim Cup-Finale zwischen Sturm Graz und Rapid Wien zu Gast waren, hielten sie sich im Hintergrund. Nur wenigen sind die beiden auf der Vip-Tribüne der Wörthersee-Arena aufgefallen.

Auch wenn es sich die beiden sichtlich gemütlich machten, hatte der Besuch in Klagenfurt wohl einen „dienstlichen“ Hintergrund. Der Düsseldorfer Weck ist als Spielerberater bzw. Sportmanager tätig.