Unbestimmten Grades verletzt wurde Dienstagnachmittag ein 18-jähriger Villacher, der in der Draistadt auf einem Zebrastreifen von einem Pkw erfasst wurde. Laut Polizei fuhr gegen 14 Uhr eine Villacherin (68) mit ihrem Pkw in Villach Richtung Ossiacher Zeile. Sie reihte sich an der Kreuzung zum Linksabbiegen ein, wollte dann aber einem mit Folgetonhorn und Blaulicht herannahenden Einsatzfahrzeug der Rettung Platz machen. Dabei übersah sie den 18-Jährigen am Schutzweg.

Auf Fahrbahn geschleudert

Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der junge Mann durch die Wucht des Aufpralls auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Er wurde mit dem Rettungsdienst ins LKH Villach gebracht.