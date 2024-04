Ein Mitteilungsblatt im klassischen Sinne, eher kammerzentriert und optisch mit durchaus Potenzial versehen. Das war das Branchenblatt „Kärntner Wirtschaft“ bevor Erwin Figge kam. Fast 33 Jahre war der Maria Saaler Chefredakteur, heute feiert er gemeinsam mit Kolleginnen und Wegbegleitern seinen Abschied. „Mein Bestreben war es immer, die verborgenen Schätze des Unternehmertums zutage zu fördern. Und das unabhängig von Betriebsgrößen oder Standorten“, sagt Figge. In Spitzenzeiten wurden in einem Jahr „Kärntner Wirtschaft“ bis zu 1500 Betriebe abgebildet, dargestellt oder porträtiert. Vom Handwerker in Lavamünd bis zur Gastronomin in Gensau. Die Auflage beträgt aktuell 38.000 Stück.